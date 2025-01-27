في يوم تاريخي.. آلاف النازحين يبدأون العودة إلى شمال وادي غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، استبقت أعداد من المواطنين الموعد المقرر لبدء العودة (الساعة السابعة صباحا) بالدخول باتجاه مدينة غزة عبر شارع الرشيد مشيا على الأقدام وسط أجواء من الفرح الغامر، بعد انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة.

هذه العودة، التي جاءت بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ليست مجرد خطوة نحو استعادة المنازل والممتلكات، بل هي رسالة صمود بوجه كل محاولات التهجير القسري التي حاول الاحتلال فرضها بعشرات القرارات ومئات المجازر.

ويتعين على العائدين مشيًّا السير نحو 7 كم من شمال النصيرات وصولا إلى جنوب مدينة غزة، وأنهم بدأوا التحرك وسط هتافات التكبير ورفع الأعلام الإسرائيلية، بعد أن فكك الاحتلال مواقعه العسكرية من المحور.

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وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية تجمع مئات الآلاف على شارعي الرشيد وصلاح الدين قبالة محور نتساريم وسط أجواء من القلق والترقب، بانتظار العودة بعد عرقلة الاحتلال الإسرائيلي بحجة عدم تسليم الأسيرة هاربيل يهود.

ثلاثة أيام من التجمعات التي اختلطت فيها مشاعر الشوق والفرح بذكريات الألم والمعاناة، حمل العائدون آمالهم على أكتافهم، مصممين على العودة لمناطق سكناهم وهم يدركون أنها مدمرة مصممين على إعادة الحياة إليها.

أهازيج وزغاريد وفرح ورفع شارة النصر مزيج من المشاهد التي عبرت عنها الحشود الضخمة التي ترسل رسالة واضحة بأن الفلسطينيين لا يمكن أن يتخلوا عن أرضهم. وأن هذه العودة التي جبلت بالدم والدموع، تؤكد مجددًا أن الفلسطينيين لن يتخلوا عن حقهم التاريخي في أرضهم، مهما طال الزمن أو تعاظمت التحديات.

حماس تعلن الاتفاق

وفجر الاثنين، أعلنت حركة حماس، التوصل لاتفاق بجهود الوسطاء على عودة النازحين إلى شمال وادي غزة، ابتداء من صباح اليوم 27 يناير 2025.

وقالت حماس في تصريح صحفي: في إطار جهود الحركة لنزع الذرائع التي وضعها نتنياهو أمام عودة النازحين إلى شمال القطاع، وحل قضية الأسيرة لدى المقاومة أربيل يهود، قدمت حركة حماس مقترحا للوسطاء بأن تجري عملية تبادل إضافية تشمل الأسيرة أربيل يهود مع اثنين آخرين من أسرى الاحتلال قبل يوم الجمعة القادم، وأن تبقى عملية التبادل المقرة يوم السبت القادم كما هي في موعدها وتشمل ثلاثة أسرى للاحتلال.

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وأكدت أنه بناءً على ذلك توصلت الحركة وبجهود الوسطاء على عودة النازحين.

تعليمات العودة

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي تعليمات بخصوص عودة النازحين إلى محافظات غزة والشمال:

ونصت التعليمات على ما يلي:

يُسمح اليوم الاثنين 27 يناير 2025 للمواطنين الكرام بالانتقال من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال من شارع الرشيد – البحر (مشياً على الأقدام فقط، وليس بالمركبات والسيارات)، وذلك بدءً من الساعة 07:00 صباحاً.

يُسمح اليوم الاثنين 27 يناير 2025 للمواطنين الكرام بالانتقال من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال وذلك من خلال مفترق الشهداء “نتساريم” – شارع صلاح الدين (بالمركبات والسيارات فقط، وليس مشياً على الأقدام)، ويبدأ ذلك من الساعة 09:00 صباحاً، وسيكون هناك تفتيش عبر (جهاز X-RAY) لجميع المركبات بأصنافها.