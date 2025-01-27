قناة العالم توثق اولی لحظات عودة الفلسطينيين الی شمال غزة

العالم - خاص بالعالم

وعبر الالاف من الفلسطينيين معبر نتساريم متوجهين نحو مدن شمال غزة، سيراً علی الاقدام.

وواكب مراسل قناة العالم محمد البلبيسي العائدين الی غزة، ليوثق الفرحة التي عاشها النازحين بعد عام ونصف من النزوح والابادة التي فرضها عليهم الاحتلال الاسرائيلي.

وقال أحد العائدين ان فرحة العودة لاتوصف ويعجز اللسان عن بيانها، واني عائد الی بيت لاهيا في شمال قطاع غزة.

وقال مواطن آخر:"الله يرضی عليكم ويخليلنا حكومة حماس يارب".

وقالت مواطنة من العائدين عن مشاعرها:"مبسوطين مبسوطين، النا سنة ونصف نستنا هذه اللحظة، راجعة عاغزة ان شاء الله".

وفتح الاحتلال الاسرائيلي معبر نتساريم، أمام عودة النازحين مرغماً ببنود اتفاق وقف اطلاق النار، بعد افراج المقاومة الفلسطينية عن 4 مجندات اسرائيليات ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق.

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