محور نتساريم: نقطة تحول ولحظات مؤثرة في عودة النازحين

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم في محور نتساريم، باسل خير الدين، بأن النازحين من جنوب قطاع غزة بدأوا بالعودة إلى مدينة غزة وشمالها بعد أكثر من 15 شهراً من التهجير.

وأوضح المراسل أنه يقف في قلب محور نتساريم، حيث كانت آليات الاحتلال الإسرائيلي قبل انسحابها. وأشار إلى أن الناس كانوا ينتظرون هذه اللحظة منذ عام ونصف، معبراً عن مشاعر لا يمكن وصفها.

وقال باسل خير الدين: "نلتقي بإخواننا النازحين والسكان، ونلتقي بأهالينا وأحبائنا الذين هجّرهم الاحتلال إلى الجنوب".

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كما أضاف أن محور نتساريم شهد عودة الناس مهللين ومكبرين، فرحين بعودتهم إلى شمال قطاع غزة. ولفت إلى أن سكان شمال القطاع استقبلوا النازحين بفرحة كبيرة بعد فترة طويلة من الانتظار، حيث كانت هذه اللحظة حاسمة بالنسبة لهم.

وختاماً، أكد المراسل أن مشاعر الناس واضحة على وجوههم، رغم أن الكلمات قد تعجز عن وصفها.

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