طهران تدين انتهاك الكيان الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

العالم - ايران

وأدان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بشدة الجريمة الجديدة التي ارتكبها الكيان الصهيوني باستهداف المواطنين اللبنانيين الذين كانوا في طريقهم للعودة إلى منازلهم مع انتهاء المهلة البالغة 60 يوما لإنهاء الاحتلال في جنوب لبنان.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى مئات الانتهاكات التي ارتكبها الكيان المحتل لاتفاق وقف إطلاق النار خلال الأيام الستين الماضية، معتبراً الجريمة الأخيرة ذروة خرق العهود وانتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي، وجريمة حرب واضحة، مؤكداً مسؤولية كل من أمريكا وفرنسا بصفتهما ضامنين ومراقبين لاتفاق وقف إطلاق النار.

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وأضاف بقائي أن استمرار وجود القوات المحتلة في جنوب لبنان يشكل استمرارا للعدوان العسكري ضد وحدة الأراضي والسيادة الوطنية اللبنانية، مشددا على مسؤولية ضامني اتفاق وقف إطلاق النار، وقيادة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل)، ومجلس الأمن الدولي في اتخاذ تدابير فعالة لإنهاء هذا العدوان ومحاسبة الكيان الصهيوني.

وأكد بقائي دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل للحكومة والشعب والمقاومة اللبنانية في مواجهة التوسع والاعتداءات الصهيونية، مشيدا بمقاومة وشجاعة الشعب اللبناني المثالية أمام الاحتلال. كما كرّم ذكرى شهداء المقاومة، وخاصة الشهيد الشامخ للأمة الإسلامية السيد حسن نصر الله، بالإضافة إلى شهداء الأحد في جنوب لبنان، سائلا الشفاء العاجل للمصابين.