رحلة النصر .. العودة إلى الشمال

العالم – باختصار

وبدأ آلاف الفلسطينيين العودة عبر شارع الرشيد في تمام السابعة صباحا وذلك سيرا على الأقدام.

فيما بدأت العودة إلى شمال غزة عبر شارع صلاح الدين بالمركبات والسيارات في التاسعة صباحا.

أهازيج وزغاريد وفرح ورفع شارة النصر مزيج من المشاهد التي عبرت عنها الحشود الضخمة.

مشاهد العودة إلى شمال القطاع رسالة واضحة بأن الفلسطينيين لا يمكن أن يتخلوا عن أرضهم.

هذه العودة، رسالة صمود بوجه كل محاولات التهجير القسري التي عمل الاحتلال على فرضها.

تواترت ردود الفعل الإسرائيلية الغاضبة من مشاهد عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة.

بن غفير : ليس هذا ما يبدو عليه النصر المطلق بل هو الإستسلام التام.



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إذاعة جيش الاحتلال: حماس حصلت على ما أرادت بعد عودة السكان لشمال القطاع.

يديعوت أحرونوت : "إسرائيل" دفعت ثمن صفقة كاملة بفتحها محور نتساريم دون أن تحصل على مقابل.

على مدار الأيام الثلاثة الماضية تجمع مئات الآلاف قبالة محور نتساريم.

الاحتلال عرقل عودة النازحين الى الشمال بحجة عدم تسليم الأسيرة اربيل يهود.

قدمت حماس مقترحا بأن تجري عملية تبادل إضافية تشمل الأسيرة أربيل يهود قبل يوم الجمعة.

بناءً على ذلك أجبرت الحركة ، الاحتلال على الرضوخ والإنسحاب من محور نتساريم.

حماس : عودة الأهالي إلى الشمال مشهد تاريخي تجسدت فيه إرادة الصمود وتشبث الفلسطيني بأرضه.



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