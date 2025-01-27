حزب الله: ملحمة 'الجيش-الشعب-المقاومة' لن تتوقف حتى تحرير الأرض

العالم-لبنان

و رأى النائب حسن فضل الله في تصريح لقناة "الجديد"، أنها "تكرست بالدم الواحد الملحمة الوطنية "الجيش -الشعب – المقاومة" وهناك اصرار على التقدم من أجل تحرير الأرض"، مؤكدا اننا "لن نقبل ان يبقى أي جندي اسرائيلي على أرضنا والحركة الشعبية مقاومة".

في سياق اخر، اوضح أن "النقاش بيننا وبين رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، نقاش ايجابي كلنا نريد تشكيل حكومة في اسرع وقت وفق معاير واضحة حول ادارة البلد في المرحلة المقبلة".

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