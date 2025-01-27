الشيخ قاسم: مشروع تدمير المقاومة انهزم والقضية الفلسطينية عادت للواجهة

العالم - لبنان

وهنأ الأمين العام لحزب الله في لبنان، الشيخ نعيم قاسم، في كلمته اليوم الاثنين، عودة النازحين اللبنانيين والفلسطينيين الى مناطقهم، أكد أن عملية "طوفان الأقصى" قد حققت هدفها في إعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة العالمية، مشيراً إلى أن الكيان الإسرائيلي قد برز كمجموعة مجرمة وقاتلة.

وقال الشيخ قاسم إن العدوان على لبنان كان مدعوماً من قوى عالمية، خاصة الولايات المتحدة والغرب، مؤكداً وجود تفوق عسكري إسرائيلي استثنائي مقابل قدرات المقاومة. كما أوضح أن هناك فرقاً شاسعاً بين جوهر المقاومة وباطن الاحتلال.

وأشار الشيخ قاسم إلى اغتيال الشيخ محمد حمادي، مسؤول القطاع الغربي في حزب الله، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال جارية، فيما الأنظار متجهة نحو الصهاينة.

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ووصف الأمين العام لحزب الله، انتصار غزة بأنه نصر للشعب الفلسطيني ولكل شعوب المنطقة التي ساندت القضية، ولأحرار العالم الذين دعموا غزة وفلسطين.

وأكد سماحته أن هدف "طوفان الأقصى" قد تحقق، وأن مشروع الاحتلال الإسرائيلي في محاولة تدمير المقاومة وحركة حماس قد انهزم.

وشكر الشيخ قاسم، اليمن والعراق ولبنان على دعمهم وتضحياتهم، مشيداً بسيد شهداء الأمة، السيد نصر الله.

كما بارك الشيخ قاسم للشعب الفلسطيني المجاهد على إنجاز وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن نصر غزة هو نصر لكل شعوب المنطقة.

وقال الشيخ قاسم إن هذا اليوم يوم عظيم في التاريخ، مشيراً إلى أنه يتزامن مع ذكرى المبعث النبوي الشريف وإنزال القرآن الكريم.

كما أكد سماحته أن المقاومة هي خيار سياسي ووطني وإنساني لمواجهة الاحتلال وتحرير الأرض المحتلة، مشدداً على أن الولايات المتحدة والاحتلال أرادا إنهاء المقاومة، لكنها تصدت بثبات وشجاعة استثنائية.

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يتبع...