غضب في 'اسرائيل' بعد خسارة ورقة عودة النازحين

العالم - الاحتلال

سخط وغضب عم كافة الاوساط السياسية والامنية داخل كيان الاحتلال من عودة النازحين الغزيين الى مدنهم وبلداتهم في شمال قطاع غزة رغم حجم المجازر والابادة التي نفذت بحقهم. فيما وُصف ذلك من قبل كبار قادة الجيش والسياسة بأنه يوم الاستسلام للمقاومة والإنهزام.

وقال الناشط السياسي الفلسطيني محفوظ أبوترك ان الصهاينة لايستسيغون رؤية عودة الشعب الفلسطيني الی بيوتهم التي تم تدميرها، فعلاً اذا كان أي شعب أخر يشاهد التدمير الذي حصل في ارضه وبيته لكان فكر قبل العودة اليها".

الوزير المستقيل المتطرف بن غفير شن هجوم قوي ضد نتنياهو بأنه خسر ورقة مهمة بالموافقة على عودة الغزيين الى شمال غزة وقال هذا إنتصار واضح لحماس، فيما نقلت صحيفة معاريف العبرية عن مصادر عسكرية بأننا دفعنا ثمن كبير لكن دون اي مقابل وفقدنا كل الأدوات للضغط على المقاومة الفلسطينية.

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وقال المحلل السياسي الفلسطيني عماد أبومنی لقناة العالم:"انا اعتقد ان كل ما يحدث الان هو انتصار للمقاومة والأوراق تضاف لحماس وتخسرها اسرائيل وعلی رأسها نتنياهو، بما فيها موضوع النازحين".

وشهدت قاعة الكنيست خلافات حادة بين عائلات الاسرى مع وزراء بحكومة نتنياهو على خلفية عودة النازحين الفلسطينين الى شمال غزة ذلك الثمن جاء من أجل عودة الاسرى والمحتجزين الاسرائيلين لدى المقاومة.

هو يوم سيسجل به التاريخ بأن بنيامين نتنياهو رفع شعار النصر المطلق وتحول الی الانهزام المطلق والانكسار، وهذا قول الكثير من أعضاء هذا الائتلاف الحاكم اليميني المتطرف.