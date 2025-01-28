عراقجي: أي هجوم على منشآتنا النووية سيواجه برد فوري وقاطع

العالم - ايران

وجدد عراقجي في تصريح لمحطة "سكاي نيوز" اليوم الثلاثاء، موقف ايران " أي هجوم على المنشآت النووية سيواجه برد فوري وقاطع" مستدركاً " لا اعتقد سيقومون بهذا العمل الأخرق، بالوقع أنه ضرب من الجنون ويجر المنطقة الى كارثة سيئة للغاية".

وحول امكانية التفاوض مع اميركا وتصريحات الرئيس الاميركي ترامب حول الحلول الدبلوماسية أكد عراقجي " أن اتفاق جديد مع ايران سيكون جيدا " وأضاف " الوضع يختلف عن السابق وأصعب بكثير، ثمة العديد من الاعمال يتوجب على الطرف المقابل القيام بها بغية إعادة الثقة. بدورنا لم نسمع شيئا سوى كلمة «جيد» ومن الواضح أنها لا تكفي".

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وبشأن متقرح الرئيس الاميركي بتهجير فلسطينيي غزة، سخر وزير الخارجية الايراني من هذه الفكرة قائلاً: " أقترح شيئا آخر، اخرجوا الاسرائيلييين بدلا عن الفلسطينيين، خذوهم الى غرينلاند (الجزيرة الدنماركية الذي يطالب بها ترامب)، من اجل ضرب عصفورين بحجر".

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وحول مزاعم "إسرائيل" والغرب، بشأن تضعيف محور المقاومة صرح عراقجي بالقول :"حماس وحزب الله تضررا ولكن في طور اعادة بناء ذاتهما. وكما قلنا في السابق إن هذه مدرسة فكرية ومبدئية، قائمة دائما".