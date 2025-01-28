بالفيديو.. مشهد ملحمي لعودة النازحين الفلسطينيين لشمال قطاع غزة

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في اليوم العاشر من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يتواصل تدفق آلاف النازحين الفلسطينيين العائدين إلى وسط وشمال القطاع عبر شارع الرشيد الساحلي، بعد انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم.

ويعود النازحون من جنوب قطاع غزة إلى شماله؛ حاملين معهم قليلًا من الأمتعة، وكثيرًا من المعاني المختلطة التي جمعت بين ألم فقدان الأهل والتهجير بعيدًا عن موطنهم والبحث عن بقايا البيوت المدمرة، من جهة، ومن جهة أخرى يحملون مشاعر فرحة العودة إلى الديار، وإفشال مخطط التهجير، والنصر على الاحتلال الإسرائيلي.

وفي بيانات أدلت بها بهذا الشأن، قالت فصائل بالمقاومة الفلسطينية إن عودة النازحين انتصار للشعب وإعلان فشل وهزيمة للاحتلال ومخططات التهجير.

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وكذلك أثارت صور عودة الآلاف من الفلسطينيين الى شمال القطاع عبر محور نتساريم، ردود فعل واسعة في الكيان، حيث وصفها زعيم حزب قوة يهودية ايتمار بن غفير بأنها صورة نصر لحماس.

من جانبه، كشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف عن غرفة عمليات مخصصة لمتابعة أحوال النازحين العائدين من جنوبي القطاع إلى شماله، محذرا من كارثة إنسانية إن لم يتم توفير مستلزمات إيواء عاجلة.

وشدد معروف على ضرورة توفير ما لا يقل عن مئة وعشرين ألف خيمة وبيت متنقل لإيواء النازحين في الشمال.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن اكثر من ثلاثمئة ألف نازح عادوا من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظتي غزة والشمال الاثنين عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين.

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انتصار غزة

آلاف النازحين يواصلون العودة لشمال قطاع غزة

المقاومة: عودة النازحين انتصار للشعب وإعلان فشل وهزيمة للاحتلال

بن غفير: عودة الفلسطينيين الى شمال القطاع صورة نصر لحماس