بالفيديو.. محادثات أولية بشأن إطار مفاوضات المرحلة الثانية لاتفاق غزة

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مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار انطلقت بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس. هيئة البث الإسرائيلية أعلنت أن المفاوضات بدأت عبر وسطاء، حيث قالت إن محادثات أولية بدأت بشأن إطار مفاوضات المرحلة الثانية؛ مضيفة أن من الممكن عقد اجتماع في قطر الأسبوع المقبل. المفاوضات شهدت تحركا فلسطينيا فقد أعلنت حماس وصول وفد قيادي برئاسة محمد درويش رئيس مجلسها القيادي إلى القاهرة ليبحث مع المسؤولين المصريين تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع الاحتلال بمراحله الثلاث.كما سيلتقي الوفد الأسرى الفلسطينيين المحررين الذين أطلق سراحهم السبت الماضي.

التفاهمات تتواصل بين الجانبين، وأفادت وكالة رويترز بأن قياديا من حماس أكد تسليم الحركة قائمة بأسماء خمسة وعشرين أسيرا إسرائيليا على قيد الحياة من بين الثلاثة وثلاثين المقرر الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق. واكد القيادي في حماس عزت الرشق التزام الحركة بالاتفاق. فيما أعلن المتحدث باسم حكومة الاحتلال ديفيد منسر أن حماس ستسلم ثماني جثث بين دفعة الأسرى المقرر الإفراج عنهم خلال الأسابيع المقبلة. ويقضي الاتفاق كما اعلنت قطر بتسليم الاسيرة اربيل يهود بالاضافة الى خمسة أسرى اخرين يومي الجمعة والسبت مقابل عودة مئات آلاف الفلسطينيين الى منازلهم شمالي القطاع منذ يوم الاثنين.

ولأن تل ابيب لا تتحرك الا بمظلة دعم أميركي سيزور مبعوث الرئيس دونالد ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الاراضي المحتلة يوم الاربعاء وسيناقش تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وبدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية بحسب موقع اكسيوس.