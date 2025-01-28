الخارجية الإيرانية: لا يمكن إجبار الفلسطينيين على التهجير

العالم - ايران

وكتب بقائي في منشور على منصة إكس، منذ فترة طويلة، يجري تنفيذ مخطط "تطهير" غزة كجزء من مشروع "الإبادة الاستعمارية" لفلسطين، باستخدام الأسلحة والذخائر الفتاكة الأمريكية، بالإضافة إلى المساندة المالية والسياسية والاستخباراتية التي توفرها واشنطن لهذا المشروع.

وأضاف، على مدار الخمسة عشر شهرا الماضية، لم يتمكن الاحتلال من اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم الأم رغم سياسات الإبادة الجماعية. كما لن يتمكن الترهيب السياسي والتلاعب الديمغرافي في فرض التهجير القسري على الفلسطينيين.

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وتابع، هذه الأرض هي وطنهم، وبيوتهم، وتاريخهم. لقد دفعوا ثمنا باهظا للبقاء والصمود، ولا يزالون يناضلون بشجاعة من أجل تقرير مصيرهم والتحرر من الاحتلال.