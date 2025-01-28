شاهد.. هكذا حول الإحتلال الإسرائيلي ’مخيم جنين’ الى ’غزة مصغرة’!!

العالم - مراسلون

في سياق العملية العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال الاسرائيلي منذ 8 ايام في مخيم جنين، حول جيش الاحتلال الاسرائيلي شارع المستشفيات الى ثكنة عسكرية.

ووثقت كاميرا قناة "العالم" تحركات جيش الاحتلال الاسرائيلي وآلياته في شارع المستشفيات، ومنعه لسيارات الاسعاف من الدخول الى مخيم جنين أو الى المستشفيات الموجودة في هذا الشارع.

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وأوضحت مراسلتنا أن هذه العملية التي اطلق عليها جيش الاحتلال الاسرائيلي "السور الحديدي" تتركز في عدة احياء في مخيم جنين، حيث أحرق جيش الاحتلال عشرات المنازل داخل المخيم، كما دمر البعض الاخر ودمر الشوارع بالآليات والجرافات العسكرية التي تحاول شق طريقها نحو عمق المخيم.

وأضافت أنه منذ 8 أيام والوضع الإنساني صعب جدا في داخل المخيم، كما ان جيش الاحتلال الاسرائيلي يمنع المدنيين من الدخول والخروج الى المخيم وايضا يمنع المرضى من الذهاب الى المستشفيات.

وقالت إحدى سكان مخيم جنين، "تفاجأت من حجم الدمار الكبير الذي طال المخيم، الاهلي يعانون من وضع مأساوي جراء الحصار الضي يفرضه الاحتلال على المخيم، واصفة المخيم بـ غزة الصغرى".

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كما قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بمنع سيارات الاسعاف التي تقوم بنقل المواد الطبية والطعام من الوصول الى المستشفيات، وكذلك تقوم بعرقلة عمل الطواقم الاعلامية التي تقوم بنقل الصورة الى العالم.