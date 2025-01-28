بالفيديو.. انفجار سيارتين مفخختين بقرية المخرم الفوقاني بريف حمص الشرقي

العالم - سوريا

وأفادت وسائل إعلام سورية بأن الأنباء الأولية تشير إلى وقوع أضرار مادية فقط، كما أنه لم ترد حتى الآن معلومات مؤكدة عن عدد الإصابات أو الضحايا.

هذا، وذكر ما يسمى "المرصد السوري" أن التفجير استهدف حاجزا للقوات الأمنية في مبنى البلدية دون تسجيل خسائر.

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وقال إن الانفجار أدى إلى أضرار مادية بالعربات المركونة في محيط المنطقة ما أدى إلى إصابة سائق باص.

وتعمل الجهات الأمنية على التحقيق في الحادثة لتحديد الجهة المسؤولة عن هذه العملية.

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وتشهد مدينة حمص توترا أمنيا وحملة اعتقالات وتصفية على يد مسلحين واحتلت محافظة حمص المرتبة الأولى من حيث عدد الجرائم وعدد الضحايا، حيث سجل "المرصد" مقتل 95 شخصا (93 رجل وسيدتان) منهم 60 حالة بسبب الانتماء الطائفي، والبقية بسبب توجههم السياسي الموالي للنظام السابق منهم من اعتدى على مواطنين خلال السنوات السابقة.