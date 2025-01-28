تعرف على سلاح المغاوير.. بندقية 'مصاف 2' الايرانية بديلة عن G3 القديمة

العالم - ايران

والمرحلة الاخيرة من المناورات الامنية والهجومية والمتحركة التي نفذتها القوات البرية للجيش الايراني في غرب ايران، جرت بحضور رئيس هيئة اركان القوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري" والقائد العام للجيش الايراني اللواء "السيد عبدالرحيم موسوي" وجمع من قادة ومسؤولي هيئة الاركان الايرانية والجيش الايراني.

وخلال هذه المناورات، وعلى غرار المناورات التي اجراها الجيش الايراني قبل ايام في شرق ايران، جرى استبدال السلاح التنظيمي للجيش الايراني من بندقية G3 القديمة الى البندقية الايرانية الصنع الحديثة "مصاف 2" للاستفادة من خصائص وامكانيات وقدرات هذا السلاح الجديد من اجل تحقيق اهداف المناورات.



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اللواء 35 للقوات الخاصة واللواء 55 المجوقل نوهد، واللواء 181 المدرع، والطائرات المسيرة ووحدات الحرب الالكترونية، وباقي قوات الاسناد، ووحدات جهاد الاكتفاء الذاتي، وشهدت هذه المرحلة لاول مرة تحليقا جماعيا للطائرات المسيرة الهجومية وتحليق الطائرة المسيرة ابابيل والطائرة المسيرة آرش الانقضاضية للجيش الايراني واول عمليات تنفذها الروبوتات ضد المدرعات والدبابات المعادية.

ولاول مرة في هذه المناورات جرى تنفيذ عمليات هجومية ودفاعية بواسطة الطائرات المسيرة للقوات البرية للجيش الايراني، والانزال الجوي الخفيف والثقيل للمعدات القتالية واختبار مختلف انواع الاسلحة والمعدات الخاصة بالمروحيات والطائرات المسيرة والصواريخ المضادة للدروع والروبوتات ومعدات الرؤية الليلية.