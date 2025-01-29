ترامب سيرحل الأجانب المناهضين لليهود

العالم _ الاميركيتان

وأوضحت الصحيفة أنّ "الأمر التنفيذي ينص على أن يزود رؤساء الوكالات البيت الأبيض بتوصيات في غضون 60 يوما"، مضيفة "الأمر التنفيذي يحدد خططا لوزارة العدل للتحقيق في أي خطابات مؤيدة لحماس".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ "الأمر التنفيذي ينص على ترحيل أجانب ينتهكون القانون بمن فيهم ناشطون مناهضون لإسرائيل".

شاهد ايضا.. اليوم العالمي للتضامن غزة.. طلاب جامعات لندن ينظمون وقفة تضامنية مع غزة

ويأتي هذا بعد أن شهدت الولايات المتحدة الأميركية العديد من المظاهرات المؤيدة لفلسطين جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وكانت المظاهرات الطلابية قد اجتاحت الجامعات الأميركية بشكل خاص.