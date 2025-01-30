مراسلنا: المقاومة الفلسطينية عملت بذكاء مطلق في عملية التبادل + فيديو

العالم – مراسلون

وفي اتصال مباشر في تمام الساعة 11:18 بتوقيت مكة المكرمة أوضح الزميل فارس الصرفندي أن وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قد أعلنت أنه وفي ما بعد منتصف النهار يعني ما بعد الساعة 12:00 من ظهر هذا اليوم سيبدأ تسليم الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر إلى الصليب الأحمر الذي سينقلهم إلى مدينة رام الله.. وإلى مجمع رام الله الردانة حيث سيتم تسليمهم إلى ذويهم هناك.

ولفت إلى أن 37 أسيراً عمن الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم هم من قطاع غزة، وقال: وفي هذا رمزية كبيرة، والتسليم في منطقة الشمال له رمزية أكبر.

وأضاف فارس الصرفندي: يجب أن نفهم تماما أن المقاومة الفلسطينية تعمل بذكاء مطلق في عملية التبادل هذه، فهي أولا تثبت أمام العالم والمجتمع الدولي بأنها عملت كدولة، وأنها تعاملت مع الأسرى كأسرى حرب، حتى أنها بالمفاوضات كانت تتفاوض على اسم اسم، وفي هذا الأمر رسالة أن المقاومة ما زالت قادرة وقوية ولديها القدرة على إدارة ليس فقط ملف قطاع غزة وإنما ملفات أخرى.

ولفت إلى أن: الأمر الآخر وهو موضوع الشمال.. فالاحتلال الإسرائيلي منذ بداية هذه الحرب وهو يتعامل مع شمال قطاع غزة أنه منطقة لن يتم العودة إليها من قبل الفلسطينيين.. كما قام سموتريتش وجماعة اليمين القومي المتطرفين بعقد مؤتمر لعملية الاستيطان في شمال قطاع غزة وكان هذا الأمر بمثابة إعلان أنه لا عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة.

وأضاف: اليوم لم يتم لهم ما أرادوا أو ما كانوا يريدون، بالعكس اليوم الفلسطينيون عادوا إلى شمال القطاع بمئات الآلاف.. هذا يعني أن المقاومة استطاعت أن تنسف كل أهداف الحرب التي وضعها نتنياهو سواء العلنية أو غير العلنية، حيث نسفت كلها ولم يتم تحقيق ولو هدف واحد من أهداف الحرب في قطاع غزة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..