آخر مستجدات عملية تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية

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ولفت مراسلنا إلى أنه سيكون هذا التسليم للأسرى الإسرائيليين بحسب البرتكول المعروف لدى المقاومة الفلسطينية حيث ستأتي سيارات ووفود الصليب الأحمر إلى مكان يحدده المسؤول عن هذا التسليم وهو المقاومة الفلسطينية وتحدد المقاومة الفلسطينية مكانا معينا ويتم التوافق على هذا المكان ويسلم رجال المقاومة هؤلاء الأسرى للصليب الأحمر، وتتم عمليات التبادل وإخراج الأسرى الفلسطينيين بالمقابل من سجون الاحتلال الإسرائيلي.



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وأشار مراسلنا إلى مشاهد تسليم الأسرى من قبل المقاومة الفلسطينية حيث ترى مشاهد ومظاهر العز والفخار والمقاومة والانتصار في مناطق التسليم حول الالتفاف الشعبي وحول خيار المقاومة والحشود الكبيرة جدا من الجماهير الفلسطينية والغزّية التي تأتي تباعا بأعداد كبيرة من كافة المناطق لترى كيف تجري عملية التسليم ومساندة للمقاومة التي تظهر بهيبتها وهيئتها المعتادة بالمظهر العسكري الذي راهن عليه الجيش الإسرائيلي بإنهائه وإنهاء هذه المظاهر وووأد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على الرغم من مرور 15 شهرا من الحرب والعدوان ومجازر الإبادة الجماعية التي هدفت إلى إنهاء جذوة المقاومة في قطاع غزة ولكنها فشلت بعدما رأينا المظاهر والحشد الكبير جدا من المقاومة الفلسطينية والحاضنة الشعبية لهذه المقاومة.

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