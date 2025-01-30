شاهد.. الإحتلال الإسرائيلي يواصل إنتهاكاته في بلدات الجنوب اللبناني

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وفي بلدة الضهيرة الحدودية، وتدمير عدد من المحال التجارية والسيارات في بلدة برج الملوك، وسط اعمال تمشيط ينفذها جنود الاحتلال من مواقعهم في الجرداح وبركة ريشا.

مدفعية الاحتلال استهدفت أيضا منطقة شعب القلب في أطراف بلدة شبعا بقذيفتين، في وقت ألقت فيه محلقة إسرائيلية قنبلة بالقرب من مدرسة بلدة طلوسة، أثناء تفقد إحدى العائلات لمنزلها.

وألقت محلقة أخرى قنبلة بالقرب من دراجة نارية عند اطراف البلدة، ما ادى الى إصابة مواطنين أثنين بجروح طفيفة كانا يستقلانها.



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وعلى الرغم من تطمينات اليونيفيل، أطلق جنود الاحتلال النار على مواطنين اثنين أثناء تفقدهما مزرعتهما عند مدخل قطمون.

الانتهاكات الاسرائيلية لم تمنع الأهالي من محاولات دخول قراهم المتحلة حتى الآن، وسط ثبات وإصرار كبيرين؛ أهالي بلدة عيترون الجنوبية، ولليوم الخامس على التوالي، قرروا المكوث على أطراف قريتهم إلى حين الوصول الى ساعة الصفر والدخول الى قريتهم برفقة الجيش اللبناني لمعاينتها والبدء بأعمال رفع أنفاض وغبار الحرب عنها، أنقاض وغبار غيرا الكثير من ملامح هذه البلدات والقرى.

وفد من تكتل بعلبك الهرمل، زار أهالي بلدة عيترون على أطراف بلدتهم، مؤكدين على حق الاهالي بالدخول الى قريتهم، ودعا الوفد الدولة اللبنانية الى تحمل مسؤولياتها في إخراج الاحتلال من القرى المحتلة.

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