الخميس ٣٠ يناير ٢٠٢٥
٠٤:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

تشييع جثامين شهداء طمون بمحافظة طوباس الفلسطينية لمثواهم الأخير

الخميس ٣٠ يناير ٢٠٢٥ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

شيع الآلاف من أهالي بلدة طمون جنوب شرق طوباس شمالي الضفة الغربية جثامين الشهداء العشرة الذين استشهدوا بقصف اسرائيلي على البلدة، وعبّر المشاركون في التشييع عن غضبهم من الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. وإلى ذلك يواصل الاحتلال عدوانه و فرض الحصار على طولكرم.

العالم خاص بالعالم

في جو محموم برائحة الألم والفقد، تتردد كلمات تحمل وزن الجبال كلمات تنساب كبركان يعصف بقلب تسع أمهات خلال وداع فلذات أكبادهن من بينهن أم لشهيدين في بلدة طمون قضاء طوباس التي كانت على موعد مجزرة جديدة الليلة الماضية راح ضحيتها 10 مقاومين كانو مجتمعين لتناول العشاء الأخير الذي تحول الى حمام من الدماء.

القصف بالطائرات المسيرة بالخفاء خيار الاحتلال الاول بدلاً من المواجهة المباشرة التي لا تنال بها من المقاومة فمن رحلوا هم عناصر في كتيبة طمون ومن بينهم قائد الكتيبة عمر بشارات وفي موكب التشييع تعلو أصوات الغضب لكل هذه الجرائم الاحتلالية أمام صمت عالمي بات مألوفا.

وقال ايمن غريب وهو ناشط فلسطيني:" يجري تنفيذ اعدامات ميدانية بواسطة القصف الجوي للشباب الفلسطينيين ولا يتم اعتقالهم ومحاكمتهم حتى ولو كان هذا الاحتلال يريد تنفيذ القانون حتى القانون الاسرائيلي هو ينتهك القانون القوانين الدولية وكل المعاهدات الانسانية ويقصف الفلسطينيين بدم بارد في رسالة لضرب الحاضنة الشعبية لدى أي مقاومة تتكون في الضفة الغربية ولكن هذه ارادة الشعب الفلسطيني وهذا حق الفلسطينيين في البقاء على هذه الارض".

ويأتي القصف على طمون، بالتزامن مع العدوان الذي يشنه الاحتلال على طولكرم لليوم الرابع مع استمرار الحصار والتخريب وحرق المنازل وتدميرها وتزايد تصريحات القادة الاسرائيليين التي تنذر بمرحلة جديدة من التهويد والاستيطان في إطار مخطط الضم الذي تسعى إليه الحكومة النازية في الكيان الصهيوني.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

بالارقام.. مراسل ’العالم’ يكشف تفاصيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

المتحدث باسم حماس للعالم: أجبرنا الاحتلال على كسر خطوطة الحمر + فيديو

لماذا يصعد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الضفة الغربية؟

مراسلنا: المقاومة الفلسطينية عملت بذكاء مطلق في عملية التبادل + فيديو