كيف علَّق الإعلام العبري على مشاهد تسليم القسَّام لـ آغام بيرغر؟

العالم - الاحتلال

وقال الكاتب "الإسرائيلي" روبيك روزنتال معلّقًا على مشاهد تجمع آلاف المواطنين حول المقاومة وسط هتافات تشيد بكتائب القسام وأناشيد عن قائد الطوفان الشهيد يحيى السنوار، "لا توجد صورة نصر، لا توجد ثمار للنصر، ربما حان الوقت للاستمتاع بثمار الهزيمة".

وأشارت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية، إلى أن حماس جعلت أغام بيرغر ترتدي قلادة بلون العلم الفلسطيني.

وأوضح اللواء الإسرائيلي "يعقوب عميدرور": سنخاطر من خلال الصفقة بأن تصبح حماس أقوى، وسنضطر إلى التنازل عن جزء كبير من إنجازات الحرب التي دفعنا ثمنها غاليا مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى.

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وسلَّمت كتائب الشَّهيد عز الدين القسَّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، المجندة "الإسرائيلية" الأسيرة آغام بيرغر، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وتمت عملية إخراج الأسيرة بيرغر من بين ركام أحد المنازل التي دمرها الاحتلال في مخيم جباليا، وسط مشهد مهيب من تجمع المواطنين الذين كانوا يهتفون بأناشيد القسام والشهيد المشتبك قائد الطوفان يحيى السنوار.

واستلم الصليب الأحمر الدولي المجندة الأسيرة بيرغر، بعد توقيع وثيقة الاستلام مع عناصر القسام.

وحمل مقاومو "كتائب القسام" أسلحة "تافور" الإسرائيلية، والتي كانوا قد اغتنموها خلال معركة طوفان الأقصى، كما رُفعت الأعلام الفلسطينية، ولافتة علقتها "كتائب القسام" تحمل شعارات الألوية العسكرية في جيش الاحتلال، "الناحال، وكفير، وجفعاتي، و401"، التي تعرضت لكمائن قاتلة وتلقت خسائر فادحة خلال المعركة في شمال غزة.