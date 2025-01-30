الصحة في غزة تعلن انتشال 42 شهيداً.. والحصيلة ترتفع إلى 47460

العالم - فلسطين

وأفادت الصحة بانتشال جثامين 42 شهيدا من مناطق مختلفة في قطاع، في حين أصيب 9 مواطنين بمخلفات الاحتلال العسكرية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبينت الصحة أن حصيلة الشهداء حرب الإبادة التي شنها الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 47,460، أغلبيتهم من الأطفال والنساء. في حين بلغ إجمالي عدد الإصابات 111,580 جريحاً.

إقرأ أيضا ... مجلس أوروبا يطالب بإنهاء فوري لأزمة غزة الإنسانية

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت أنقاض المنازل المدمرة وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإنقاذ غير قادرة على الوصول إليهم.

وأهابت الصحة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.