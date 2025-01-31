الجيش الأميركي يقتل قياديا في 'حراس الدين' بعد أيام من حل الجماعة

العالم -سوريا

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها: "في 30 يناير، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية غارة جوية دقيقة في شمال غرب سوريا استهدفت وقتلت محمد صلاح الزبير، أحد كبار قادة جماعة "حراس الدين" الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة".

وصرح الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، بالقول: "ستواصل القيادة المركزية الأمريكية مطاردة الإرهابيين وقتلهم أو القبض عليهم، والدفاع عن وطننا، ضد الجماعات التي تخطط لمهاجمة أفراد الولايات المتحدة وحلفائها" حسب قوله.

وفي وقت سابق من ليل الخميس، أعلن الدفاع المدني السوري مقتل شخص مجهول الهوية، بهجوم صاروخي من طائرة مسيرة مجهولة الهوية، استهدفته في سيارة يستقلها على طريق سرمدا ـ إدلب بالقرب من قرية الحلزون بريف إدلب الشمالي". وأضاف: "فرقنا انتشلت أشلاء الجثة وسلمتها لمشفى باب الهوى، وأمنت المكان وفتحت الطريق أمام حركة السير".

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هذا وأعلن فرع القاعدة في سوريا المسمّى بـ"تنظيم حراس الدين" قبل أيام حلّ نفسه، مشيرا إلى أن "التطورات الأخيرة" دفعته لـ"اتخاذ مثل هذا القرار". وأوضح التنظيم الارهابي في بيان نشر على قنوات "تيليغرام" التابعة له، الثلاثاء الماضي أن القرار صدر بـ"توجيه أميري" من القيادة العامة لتنظيم القاعدة، وذلك بعد سنوات من تراجع نفوذه وتقلص قوته في شمال سوريا.

ونشأ تنظيم "حراس الدين" من رحم "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وذلك في أعقاب قرارها فك ارتباطها بتنظيم القاعدة عام 2016، حين رفضت مجموعة من القيادات والعناصر هذا الانفصال، متمسكة بولائها للقاعدة.