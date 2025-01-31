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بالفيديو.. مصريون يحتشدون بمعبر رفح احتجاجا على مخطط تهجير الغزيين

الجمعة ٣١ يناير ٢٠٢٥ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

تجمع مئات المواطنين والسياسيين، من أنحاء مصر عند معبر رفح في شمال سيناء احتجاجا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير فلسطينيي قطاع غزة إلى دول عربية بينها مصر والأردن.

العالم - مصر

وتوجه المصريون من كافة المحافظات إلى معبر رفح، تأييدا للموقف الرسمي الرافض لمخطط التهجير القسري.

ووصف رئيس الحزب المصري الديموقراطي فريد زهران مخططات التهجير بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد مباشر لاستقرار المنطقة بأكملها.

كما قدمت الحركة المدنية الديموقراطية التي تضم أحزابا معارضة وشخصيات عامة، طلبا لوزارة الداخلية المصرية لتنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية الإثنين المقبل.

وستختتم المظاهرة بتقديم عريضة احتجاج إلى السفارة الأمريكية.

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