بالفيديو.. مصريون يحتشدون بمعبر رفح احتجاجا على مخطط تهجير الغزيين

العالم - مصر

وتوجه المصريون من كافة المحافظات إلى معبر رفح، تأييدا للموقف الرسمي الرافض لمخطط التهجير القسري.

ووصف رئيس الحزب المصري الديموقراطي فريد زهران مخططات التهجير بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد مباشر لاستقرار المنطقة بأكملها.

كما قدمت الحركة المدنية الديموقراطية التي تضم أحزابا معارضة وشخصيات عامة، طلبا لوزارة الداخلية المصرية لتنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية الإثنين المقبل.

وستختتم المظاهرة بتقديم عريضة احتجاج إلى السفارة الأمريكية.

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