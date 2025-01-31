الجيش السوداني يسيطر على مدن كانت تحت سيطرة الدعم السريع

العالم _ مراسلون

لكن الخرطوم بحري اصبحت مثل مدينة الأشباح فقد قامت قوات الدعم السريع بتدمير آلاف المنازل و معظم المرافق الخدمية.

سكان هذه المدينة الذين مكثوا في منازلهم قرابة العامين وسط معاناة حقيقية في الحصول علي ماء الشرب والغذاء والدواء، ومن لم يمت بالقتل مات جوعًا. كانت فرحتهم عارمة عقب دخول الجيش السوداني لهذه المدينة .

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هذه الانتصارات المتلاحقة والمتسارعة للجيش السوداني عدها البعض تمهيدًا لاتفاق مبطن مع قوات الدعم السريع وليس انتصارا حقيقيا.

المواطن السوداني الذي عانى كثيرًا من هذه الحرب وازدادت معاناته اكثر في المناطق التي كان يسيطر عليها الدعم السريع اكد رفضه التام لأي تفاوض مع هذه القوات مستقبلا.

وتتزايد آمال المواطنين في العودة سريعًا الي موطنهم بعد ان اعلن قائد الجيش السوداني بدء المرحلة الثالثة للعملية العسكرية بدخول الخرطوم.

بعد هذه الانتصارات المتلاحقة للجيش السوداني ينتظر الشعب السوداني فرحة غامرة بعودة الامن والاستقرار للسودان قريبا.