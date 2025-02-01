سيارة سوداء في عملية تسليم الأسری تغضب الاسرائيليين

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله فارس الصرفندي ان الاعلام العبري رصد ظهور سيارة سوداء مختلفة عن باقي السيارات التي حملت الاسری الاسرائيليين في خان يونس، والتي کانت احدی منصات عمليات تسليم الاسری الی الصليب الاحمر الدولي.

وأکد مراسل العالم ان هذه السيارة السوداء، هي احدی السيارات الاسرائيلية التي اغتنمتها قوات کتائب عزالدين القسام، خلال عملية طوفان الاقصی من الاحتلال الاسرائيلي.

وأبدی الاعلام الاسرائيلي دهشته وانزعاجه من ظهور هذه السيارة، مستغرباً من بقاء هذه السيارة سالمة وعجز الاحتلال الاسرائيلي من الوصول اليها أو استهدافها أو العثور عليها خلال 15 شهر من القصف لکل مناطق قطاع غزة.

وکان من أهم ما شغل الاعلام العبري ان هذه السيارة هي نموذج مما اغتنمته قوات القسام، ولا يمکن التکهن بالعتاد او الامکانيات التي استولت عليها الکتائب، لاسيما دبابات الميرکافا التي ترکها الجنود الصهاينة حين فرارهم من قطاع غزة.

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هذا وسلمت المقاومة الفلسطينية الأسيرين الإسرائيليين ياردن بيباس، وعوفر كالدرون في خان يونس، والأسير الثالث كيث شمونسل سيغال في نقطة تسليم ثانية بميناء غزة، اليوم السبت، ضمن الدفعة الرابعة من تبادل الأسرى في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

ومن المتوقع أن يفرج الاحتلال الإسرائيلي في وقت لاحق من اليوم السبت عن 183 أسيراً فلسطينياً، من بينهم 111 أسيراً من قطاع غزة، الذين اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.