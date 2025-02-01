إيران تكشف عن منظومات صاروخية ودفاعية جديدة

العالم - ايران

وأضاف العميد "حمید بزم شاهي" في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن تحصینات الحرس الثوري للحفاظ على المقدرات سيزاح الستار عنها في اطار المعرض.

وأشار أن المعرض سيشمل عرض ولاول مرة القوارب الدورية والقنالية للحرس بهيكل مصنوع من الالمنيوم فضلا عن الانجازات بمجال الذكاء الصناعي والكمومية.

وأعتبر أن الحرس الثوري منظمة متعددة المهام وواسعة على المستوى العالمي، حيث سيتناول المعرض جزء من أداء الحرس الثوري ونشره للإعلام.

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العميد "بزم شاهي" أضاف أن أنشطة الحرس ستعرض في قسمين، الاولى في اطار الدفاع عن نظام الجمهورية الاسلامية والثاني يخص اقتدار البلاد ومواجهة العدو وتقديم الخدمات للناس.

وأستطرد أن الحرس الثوري على مدى السنوات الاخيرة قام بانشاء 525 كلم من سكك الحديد و64 كلم من مترو الانفاق و76 كلم من الطرق السريعة وغيرها بجانب بناء 9 سدود و36 كلم من قنوات المياه وأيصالها الى بحيرة " أرومية" فضلا عن 16 مليون متر مكعب من عمليات الكري في الموانئ وصناعة ناقلتي نفط.

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من جهة ثانية أكد العميد "بزم شاهي" أن منظمة أمن الحرس الثوري واجهت المجموعات التكفيرية في داخل البلاد وخارجها تقدر باكثر من 200 الف ارهابي كما أنها أحبطت العديد من العمليات الارهابية.

ولفت الى أن بالمجال العسكري تمت إعادة صياغة العقيدة العملياتية للقوات، والتخطيط للمناورات المركبة مع روسيا والعراق والصين وعمان، اضافة الى إجراء مناورات دفاعية وأمنية مثل مناورات الرسول الاعظم 18 و19 والدفاع السيبراني ومواجهة المسيرات.