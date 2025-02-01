شاهد.. تواصل الإنفلات الأمني في سوريا مستهدفا الأقليات!!

العالم – خاص بالعالم

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان مسلحين ارتكبوا مجزرة راح ضحيتها عشرة مواطنين في قرية أرزة التي يقطنها مواطنون من الطائفة العلوية'، مشيرا الى أن المسلحين أطلقوا النار من 'أسلحة فردية مزودة بكواتم صوت'. قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وأحصى المرصد عدد السلوكيات الانتقامية والتصفية منذ مطلع العام الحالي في محافظات سورية متفرقة مئة وخمس عمليات، راح ضحيتها مئتين وثماني عشرة شخص.





وفي كمين مسلح على طريق 'اللاذقية - حلب' عند قرية المختارية أسفر عن مقتل عنصرين من إدارة العمليات العسكرية ووقوع إصابتين وهذا الكمين يأتي الأول من نوعه على هذا الطريق

اما في حمص فقد توفي لؤي طلال الطيارة في سجن الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام بسبب التعذيب.







يذكر ان سجن حمص المركزي يحوي اكثر من عشرة الاف معتقل فيما برادات مشافي حمص وحماه مليئة بالجثث المشوهة جراء التعذيب.



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وتعرض مزارع مسيحي في ريف حمص للاختطاف في ريف حمص وتعذيبه لرفضه دفع 'الجزية'؛ ويدعى المزارع عبدو ميخائيل صليبا، من قرية ربلة الواقعة قرب بلدة القصير في ريف حمص الغربي، وتعرض للعتداء عليه بسبب رفضه دفع 'الجزية' التي فرضت عليه مقابل السماح له بالذهاب إلى مزرعته.

‏ويواجه سكان قرية ربلة ضغوطا وتهديدات مستمرة من قبل المسلحين، الذين يجبرونهم على دفع الجزية مقابل السماح لهم بممارسة أعمالهم الزراعية.

‏في سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن الميليشيات المسلحة قامت بترهيب الأهالي من المسيحيين في بلدة القصير، حيث صادرت منازلهم وممتلكاتهم وألقت بها في الشوارع.

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