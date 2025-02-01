مكتب نتنياهو: تعيين إيال زمير رئيساً لأركان الجيش خلفاً لهاليفي

العالم - الاحتلال



وبحسب موقع "والا"، فمن المتوقع أن يقرر كاتس، تعيين اللواء تومر يدعي، نائباً لرئيس الأركان.

من هو إيال زامير؟

اللواء الاحتياط زمير كان قد خدم في منصبه الأخير، كنائب لرئيس هيئة الأركان، وكان مرشحاً لهذا المنصب، ولكن في النهاية تم اختيار هرتسي هاليفي.

وبعد وقت قصير من تعيين يوآف غالانت في منصب وزير الأمن، عُين زمير في منصب مدير عام الوزارة، ومع إقالة غالانت، طلب إنهاء منصبه، لكنه بقي، وذلك بناءً على طلب الوزير يسرائيل كاتس، حتى يتم اختيار مدير جديد.

وقبل ذلك، شغل سلسلة من المناصب العليا، منها قائد القيادة الجنوبية، والسكرتير العسكري لرئيس الحكومة الإسرائيلية، وقائد دورة قادة السرايا وقادة الكتائب، وقائد اللواء السابع.

ومن بين المرشحين الآخرين لمنصب رئيس هيئة الأركان: نائب رئيس الأركان اللواء أمير برعام، الذي شغل أيضاً منصب قائد وحدة المظليين، وكذلك قائد القيادة الشمالية اللواء أوري غوردين.

وكان هاليفي، قد أعلن استقالته، في وقتٍ سابق، بسبب مسؤوليته في "فشل الجيش الإسرائيلي في السابع من أكتوبر"، بحسب تعبيره. وسيترك منصبه في 6 آذار/مارس المقبل.

وبعد وقتٍ قصير من استقالة رئيس الأركان، أعلن اللواء يارون فينكلمان من القيادة الجنوبية أيضاً قراره بإنهاء منصبه في "جيش" الإحتلال.