آخر التطورات بالضفة الغربية ..ترهيب السكان وتدمير مخيم طولكرم!

العالم – خاص بالعالم

وأشارت مراسلتنا إلى أنه ولليوم الثاني على التوالي تستمر عملية"السور الحديدي" الإسرائيلية في بلدة طمون ومخيم الفارع جنوبي مدينة طوباس وعلى العكس هناك تعزيزات عسكرية من حاجز "تساني عوز" العسكري غرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة باتجاه مخيم طولكرم.

ولفتت مراسلتنا إلى أن مخيم طولكرم لا يزال محاصرا لليوم السابع على التوالي مع الإمعان في تهجير الفلسطينيين قسرا من منازلهم تحت تهديد السلاح وتحت أصوات الجرافات التي تمعن في تخريب البنية التحتية والتي تدمر المنازل وتخرب الأساسيات في مخيم طول كرم منها المياه والكهرباء والإنترنت وتجبرهم تحت تهديد السلاح إلى الانتقال والنزوح إلى مراكز الإيواء وإلى مختلف المناطق في المدينة أو خارجها.

ونوهت مراسلتنا إلى أن محافظ مدينة طولكرم قال أنه وصل عدد النازحين من مخيم طولكرم لحوالي 9000 نازح يتنوعون ما بين الأطفال وكبار السن والشباب أي بنسبة 75% من سكان مخيم طولكرم مهجرين إلى خارج المخيم مع استمرار العملية العسكرية والتدمير والترهيب الكبير للسكان.



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وكانت قد صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على جنين وطولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، كما اعتقلت العشرات في مختلف محافظات الضفة.

في حين دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى تصعيد المقاومة في وجه الاحتلال.

حيث فرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على مخيم الفارعة من خلال قطع الطرق المؤدية إليه، ووضعت سواتر ترابية ودمرت أجزاء كبيرة من الطرق عند أطراف بلدة طمون التي اقتحمها جنود الاحتلال واعتقلوا عددا من شبانها كما حولوا منازل فيها إلى ثكنات عسكرية.

وصباح اليوم الاثنين، قال جيش الاحتلال في بيان إنه وسع العملية الأمنية لإحباط ما سماه "الإرهاب شمال الضفة" ولتشمل 5 قرى جديدة.

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