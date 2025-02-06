شاهد.. أسباب فشل مساعي تشكيل الحكومة اللبنانية باللحظات الأخيرة!

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وأشار مراسلنا إلى أنه وعلى هذا الأساس كان قد ذهب رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى قصر بعبدا و ذهب مدير عام السرايا الحكومي القاضي محمود مكي لتلاوة مراسم التشكيل، إلا أن ما فاجأ به الرئيس المكلف نواف سلام في بعض الأسماء كان هذا ما أفشل الإعلان عن هذه الحكومة.

ولفت مراسلنا إلى تسرب بعض المعلومات من أن هناك نوع من الضغط ربما كان يمارس على الثنائي الوطني الشيعي بمحاولة تقنيع أسماء مقنّعة يريد أن يدخلها نواف سلام إلى تشكيلة هذه الحكومة وخاصة من حصة الثنائي الوطني الشيعي، وهذا ما أثار حفيظة وغضب رئيس مجلس النواب الذي ترك هذا الإجتماع وخرج من الباب الخلفي للقصر الجمهوري.

وكانت قد أفادت تقارير اعلامية بأن رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام فشل في اعلان تشكيل حكومته الجديدة والتي كان مقررا لها اليوم.

ومنذ قليل ، غادر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام القصر الجمهوري دون الإدلاء بتصريحات وذلك في أعقاب انتهاء الاجتماع الثلاثي بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا .



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وكان الاجتماع الثلاثي استمر أكثر من ساعة ونصف حيث شهد نقاشا مطولا بشأن النقاط الخلافية التي تعرقل تشكيل الحكومة اللبنانية.

وفي وقت سابق ، أكد رئيس الحكومة اللبناني المكلف نواف سلام انه يعمل على تشكيل حكومة إصلاح وانه لن يسمح أن تحمل في داخلها إمكان تعطيل عملها بأيّ شكل من الأشكال.

وقال سلام في تصريحات له: “أقول للبنانيين إنّني أسمعكم جيّداً وتطلّعاتكم هي بوصلتي وأطمئنكم أنّني أعمل على تأليف حكومة تكون على درجة عالية من الانسجام بين أعضائها وملتزمة مبدأ التضامن الوزاري”.

وذكر سلام: “عملتُ بتأنٍّ وصبر وأواجه حسابات يصعب على البعض التخلّي عنها أو يتقبّل أسلوباً جديداً في واجهتها”.

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