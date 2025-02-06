العالم – خاص بالعالم

ولفت حرب إلى أن المصريين إذا لم يعطوا جزء من سيناء للفلسطينيين ولم يفعلوا ذلك سيكون هناك مشكلة بين الولايات المتحدة ومصر وهذا أصبح شيئا واضحا تقريبا وبالتالي فإن المصريين سيناقشون ويتفاوضون مع الأمريكيين.

وكان قد صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن" إسرائيل"ستسلم غزة للولايات المتحدة بعد انتهاء القتال فيها.

في حين رفضت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) التصريحات الأميركية واعتبرتها إعلانا صريحا لاحتلال القطاع، وسط إجماع عربي على رفض مخططات التهجير والتمسك بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وأضاف ترامب أن هذا الإجراء سيسهم في تحقيق الاستقرار، حسب قوله، مشيرا إلى عزمه التعاون مع فرق التنمية لإطلاق ما وصفه بـ"واحد من أعظم وأروع المشاريع".



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وفيما يتعلق بالشعب الفلسطيني، قال "إنه سوف يكون قد أُعيد توطينه بالفعل في مجتمعات أكثر أمانا وجمالا، مع منازل جديدة وحديثة في المنطقة"، على حد تعبيره.كما قال إنه لن تكون هناك حاجة إلى نشر قوات أميركية في قطاع غزة.

وأعربت عدة دول عربية وأوروبية، عن رفضها القاطع لمخططات الرئيس الأميركي الرامية إلى احتلال قطاع غزة بعد تهجير الشعب الفلسطيني إلى دول أخرى، محذرة من أن ذلك يشكل "انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي" وقد يؤجج الكراهية والاضطرابات بالشرق الأوسط.

كما أدانت دول ومنظمات وحركات عربية، أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

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