بالفيديو.. ايران تكشف الستار عن صاروخ اعتماد الباليستي واقمار صناعية جديدة

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قدرات عسكرية هائلة ومتطورة تكشف عنها الجمهورية الاسلامية في ايران بشكل متتالي وتاتي هذه الانجازات بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران.

وحول احدث الانجازات كشفت طهران عن صاروخ اعتماد البالستي الجديد الذي يبلغ مداه الف وسبعمئة كيلومتر وجاء ذلك خلال مراسم أقيمت في طهران وحضرها الرئيس مسعود بزشكيان. وقد تم تقديم هذا الصاروخ على أنه أحدث صاروخ بالستي اثناء معرض انجازات وزارة الدفاع الايرانية الذي اقيم بمناسبة اليوم الوطني للفضاء.

بزشكيان واثناء تفقده المعرض اكد أن تطوير القدرات الدفاعية وتقنيات الفضاء في ايران يهدف إلى ضمان ألا تجرؤ أي دولة على مهاجمة الأراضي الإيرانية.

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حيث قال الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، ان "أن تطوير القدرات الدفاعية وتقنيات الفضاء في ايران يهدف إلى ضمان ألا تجرؤ أي دولة على مهاجمة الأراضي الإيرانية ندعم تطوير الصناعات الدفاعية ولا ينبغي لنا أن نكل ونتعب في هذا الطريق ومن الضروري دعم العاملين في هذا المجال وإعداد الأرضية للتطوير".

كما تم عرض ثلاثة أقمار اصطناعية إيرانية التصميم والانتاج وهي قمر الاتصالات 'ناوك' الذي يزن نحو اربعة وثلاثين كيلوغراما، بالإضافة إلى نموذجين مطورين من قمري التصوير 'بارس-1' و'بارس-2'. واكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايراني العميد الطيار عزيز نصير زادة أن ايران وصلت مرحلة النضج والتطور في مجال منصات اطلاق الأقمار الاصطناعية.

الانجازات هذه وغيرها التي اعلنت عنها وزارة الدفاع تاتي غداة إزاحة الستار عن مدينة صاورخية جديدة في جوف الأرض عند السواحل الجنوبية في حلقة جديدة من سلسلة الإنجازات الدفاعية للقوات البحرية التابعة لحرس الثورة. حيث كشف حرس الثورة عن المدينة التي ضمت صواريخ كروز قدر 380 المضادة للمدمرات وهو صاروخ استراتيجي يصل مداه إلى أكثر من ألف كيلومتر يمكن تشغليه بواسطة شخص واحد في أقل من خمس دقائق.

اللواء سلامي القائد العام لحرس الثورة الإسلامية قال خلال مراسم الكشف عن المدنية الصاروخية أن القوات المسلحة الايرانية تعمل على مدار الساعة للدفاع عن الشعب، ومن أجل تعزيز قدرات البلاد وهذه المدينة تمثل جزءا بسيطا من قدرات ايران.