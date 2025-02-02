بالفيديو.. مراسل العالم يكشف اختراق جيش الاحتلال لاتفاق وقف اطلاق النار بغزة

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وافاد مراسل العالم محمد ابوعبيد، ان الطائرات الحربية الاسرائيلية استهدفت سيارة في شارع الرشيد البحر، مشيرا الى انها سيارة مدنية تهدف نقل المدنين العائدين لشمال القطاع.

ولفت الى ان هذا الشارع محدد للمشاه ولكن بسبب بعد المسافة والتعب الكبير لبعض المواطنين من الاطفال وكبار السن، تحاول هذه المركبات تقليل هذه المسافة بوصول هذه المركبات لحد معين لتسهيل المهمة للمواطنين.

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وبين انه تم استهداف هذه السيارة المدنية علما انه لم تقترب كثيرا، ووصل عدد من الاصابات لمستشفى العودة بمخيم النصيرات، بالاضافة الى القاء الطائرات المسيرة الاسرائيلية قنبلة على فلسطينيين في شرق مدينة خان يونس.

هذا وزعم مصدر عسكري إسرائيلي ان استهداف المركبة جاء بسبب محاولتها الانتقال إلى الشمال دون الخضوع للفحص. وفي وقت سابق من اليوم اعلنت وسائل اعلام فلسطينية عن قيام مسيرة اسرائيلية بقصف هدف بالقرب من منطقة الجسر على شارع الرشيد ،كما اطلقت دبابات اسرائيلية نيرانا تحذيرية من محور فيلادلفيا صوب فلسطينيين في المناطق الجنوبية بمدينة رفح على الحدود مع مصر.

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