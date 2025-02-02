اللواء صفوي: "غزة" أفشلت الاستراتيجية السياسية العسكرية للاحتلال

العالم - إيران

وأشار اللواء صفوي وهو يتحدث في مراسم احتفال بذكرى ميلاد الإمام الحسين (ع) إلى الأحداث التي وقعت في المنطقة قائلا إن الأميركيين يظنون أنهم انتصروا في المنطقة، لكن عليهم أن يعلموا أنهم واقعون في خطأ فادح.

وأضاف: مثلما هزموا في أفغانستان بعد 20 عاما، و ولوا هاربين منها، فإنهم سيولون الأدبار في العراق أيضا.

وتابع: شهدنا جميعا بأن نهاية ملحمة مقاومة الشعب الفلسطيني المظلوم، لم تكن سوى النصر وهزيمة أميركا وإسرائيل وحلفائهما.

ومضى اللواء صفوي يقول: إن الكيان الصهيوني يمر الآن بأطول حرب طيلة أكثر من 75 عاما من حياته المشؤومة، وإن حروبه الكلاسيكية منذ عام 1948 حتى 2000 مع حكومات مصر وسوريا والأردن، لم تدم أكثر من بضعة أيام، فيما استمرت العمليات غير المحدودة والحروب غير الكلاسيكية مع حزب الله لبنان والفلسطينيين بعد عام 2000، 33 إلى 50 يوما.

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وأكد أن: هذه الحرب دامت أكثر من 15 شهرا، مضيفا أن الحرب بين حماس والكيان الصهيوني تحولت إلى حرب استنزاف وجلبت عدم الأمن الطويل لهذا الكيان المجرم وجيش الاحتلال الصهيوني، في حين أن أهداف رئيس الوزراء الإرهابي والقاتل للأطفال نتنياهو لم تتحقق، وهو الذي كان قد قال إن هدفيه الرئيسيين هما القضاء على حماس في غزة وتحرير الرهائن، وبالتالي فإن الاستراتيجية السياسية العسكرية لهذا الكيان المقيت، قد منيت بالفشل.

وخلص كبير مستشاري قائد الثورة لشؤون القوات المسلحة إلى القول إن نتيجة أكثر من 455 يوما من قتل الأطفال والنساء الأبرياء لم تكن سوى الاستسلام لمطالب قوات حماس وإن شعوب العالم شاهدت كيف أن هذا الكيان المتعطش للدماء قبل بمذلة وقف إطلاق النار ورضخ لمطالب حماس لتبادل الأسرى.