أحمديان: إيران وأذربيجان فريق واحد وشقيقتان

العالم - إيران

وقال الأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان خلال لقاءه مستشار السياسة الخارجية للرئيس الأذربيجاني حكمت حاجي أف: نحن وأذربيجان فريق واحد وإخوة في جسدين، لذلك من واجبنا الحفاظ على تنمية الصداقة بين البلدين، ونسعى لإزالة العقبات التي تقف عائقا أمام تطوير العلاقات الثنائية.

وأضاف أن أعداء البلدين لا يرغبون بعلاقات ودية بين إيران وأذربيجان لذلك ينبغي على حكماء البلدين التدخل ومنع هذه الأجواء التخريبية والسيطرة عليها.

وأكد على ضرورة متابعة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والقيام بالأجراءات اللازمة في هذا الخصوص.

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بدوره قال مستشار السياسة الخارجية للرئيس الأذربيجاني حكمت حاجي أف: تشهد العلاقات بين البلدين تطورا ملحوظا، خاصة بعد لقاء أمين المجلس الأعلى للأمن القومي مع إلهام علييف، وقد زار عدد كبير من المسؤولين الأذربيجانيين إيران.

وأكد التزام بلاده بتطوير علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفا: لا يمكن لأي دولة أجنبية أن تعكر صفو العلاقات بين البلدين.