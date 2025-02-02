عراقجي يلتقي مساعد رئيس أذربيجان لشؤون السياسة الخارجية

العالم - إيران

وكان المستشار السياسي لرئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية مهدي سنائي قد التقى امس، حكمت حاجيوف إذ تم خلال اللقاء التأكيد على زيادة التبادل الاقتصادي بين البلدين.

وأشار سنائي في منشور في حسابه في الفضاء الافتراضي إلى لقائه حاجيوف وقال إنه تم خلال اللقاء استعراض موضوعات مختلفة تتعلق بالعلاقات الثنائية.

وأضاف أن الطرفين شددا على ضرورة الصداقة والأخوة بين البلدين والتحرك باتجاه إزالة بعض سوء الفهم وتوسيع العلاقات السياسية الشاملة وزيادة التبادل الاقتصادي.

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