أهالي جنوب لبنان يتحدون الاحتلال ويصرون على العودة إلى أراضيهم

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لن يضيع حق وراءه مطالب.. فكيف اذا كان هذا الحق ارض وشعب وسيادة، وكيف اذا كان هذا المطالب شعب تجذرت روحه في هذه الارض.

أهالي كفركلا، يقفون شامخًين كشجرة زيتون، يحملوا في قلبهم ذكريات لا تُنسى عن أراضيهم. يتحدثون عن كل شيء في كفركلا: عن الزرع الذي اشتاقوا إليه، عن الأرض التي تروي حكايات الأجداد، وعن الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن تبقى هذه الأرض حية.

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اذا هذا هو ديدن ابناء هذه القرى شهداء زرعوا اجسادهم في الارض لتحيا وتنبت حرية واناس لا يفارقون لحظة الامل بالعودة الى بلدتهم هذه البلدة التي دمرها الاحتلال وقضى على معالم الحياة فيها الا انه لم يتمكن ان يقضي على ارادة وصمود وتعلق هؤلاء الناس بهذه الارض.