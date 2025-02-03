رئيسة المكسيك تخاطب ترامب: سيادتنا غير قابلة للتفاوض

العالم-الامريكيتان

وبعد إعلان البيت الأبيض، فرض تعرفة جمركية على جميع الواردات الكندية والمكسيكية إلى أميركا، اعتبرت شينباوم أنّ فرض رسوم جمركية بنسبة 25%، سيكون له تأثير خطير على اقتصادي الولايات المتحدة والمكسيك.

كما توجّهت الرئيسة المكسيكية، برسالة إلى المكسيكيين المقيمين في الولايات المتحدة، قائلةً إنّه “إذا أردتم العودة إلى المكسيك فسيتم الترحيب بكم بأذرع مفتوحة”.

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وأضافت شينباوم: “لم تفعل حكومة الولايات المتحدة شيئًا لوقف بيع المخدرات في بلدها”.

وتُعدّ كندا والمكسيك من الموردين الرئيسيين للمنتجات الزراعية الأميركية، مع بلوغ إجمالي الواردات عشرات المليارات من الدولارات من كل دولة في عام واحد.

من جهته، أكد رئيس بنما، خوسيه مولينو، أنّ سيادة بلاده “غير قابلة للنقاش، وأنّ قناة بنما ملك للبنميين”، مضيفاً أنّ “دولتنا تديرها، وستظل كذلك”، وذلك بعدما هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاستيلاء عليها.