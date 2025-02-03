بالفيديو..مشجعو تورنتو يستهجنون النشيد الأمريكي

العالم-الاميركيتان

أطلق مشجعون كنديون صيحات استهجان أثناء عزف النشيد الوطني الأمريكي في مباراة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بمدينة تورنتو، عقب فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا.

وواجه فريق تورونتو رابتورز الكندي، الأحد، فريق لوس أنجلوس كليبرز الأمريكي، في مباراة ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين على ملعب “سكوتيابنك أرينا” في تورونتو بكندا.

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وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن المشجعين الكنديين أطلقوا صيحات الاستهجان أثناء عزف النشيد الوطني الأمريكي قبيل بدء المباراة، فيما ردّدوا النشيد الوطني الكندي بصوت عال.

وأشارت التقارير إلى أن صيحات الاستهجان جاءت رداً على فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المئة على كندا.

والسبت، أعلن البيت الأبيض فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على السلع المستوردة من كندا والمكسيك، و10 بالمئة على الواردات من الصين.

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وفي اليوم نفسه، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن بلاده ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الولايات المتحدة بقيمة 155 مليار دولار كندي (106.5 مليارات دولار أمريكي) رداً على الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأوضح ترودو أن رسوماً جمركية بقيمة 30 مليار دولار كندي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الثلاثاء، ورسوماً بقيمة 125 مليار دولار كندي ستدخل حيز التنفيذ بعد 21 يوما.