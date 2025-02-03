بوتين يستبعد المحادثات مع زيلينسكي ويعتبره 'رئيسا غير شرعي'

العالم _ خاص بالعالم

إيغور بابوشكين، حاكم منطقة أستراخان قال أن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة على أهداف في المنطقة، بما في ذلك منشآت الوقود والطاقة لكن القوات الروسية تصدت لهم ولم تقع إصابات.

وأعلنت وكالة النقل الجوي الروسية (روسافياتسيا) تعليق الملاحة الجوية من مطارات أستراخان وقازان ونيجنكامسك وساراتوف وأوليانوفسك لضمان السلامة.

وكانت كييف وموسكو تبادلتا الاتهامات بقصف مدرسة يستخدمها مدنيون ملجأ في مدينة تحتلها أوكرانيا في منطقة كورسك الروسية، حيث يدور قتال منذ 6 أشهر.

وبحسب كييف فقد أسفرت هجمات روسية بالصواريخ والمسيّرات عن مقتل 18 شخصا على الأقل منذ مساء الجمعة في أوكرانيا.

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وعلى صعيد محادثات السلام بين كييف وموسكو، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن محادثات بلاده مع البلدين بشأن النزاع في أوكرانيا تسير "على نحو جيد".

فيما أفاد مبعوث الرئيس ترامب إلى أوكرانيا كيث كيلوغ بأنه سيتعيّن على كل من كييف وموسكو تقديم تنازلات لإنجاح أي مفاوضات لإيجاد حل للحرب الدائرة مؤكدا أنه في آخر زيارة له لكييف أشار الرئيس الأوكراني بالفعل إلى أنه سيخفف من حدة موقفه، وقال كيلوغ إنه على الرئيس الروسي التخفيف من حدة مواقفه أيضا.

من جانبه قال بوتين إن موسكو ستجري محادثات سلام مع أوكرانيا، لكنه استبعد التحدث مباشرة مع زيلينسكي معتبراً إياه "رئيسا غير شرعي" نظراً لانقضاء مدة ولايته الرئاسية. ودافع مبعوث ترامب عن شرعية زيلينسكي مبررا ذلك بان الدستور الأوكراني يسمح بذلك، ومن جانبه اعتبر الرئيس الاوكراني أن بوتين "يخشى" المفاوضات.

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