عوائل الأسری تهدد أحلام نتنياهو في واشنطن

العالم - الاميركيتان

لا شك أن رغبة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقف مفاوضات إطلاق النار في غزة أو تأجيل بدء مفاوضات المرحلة الثانية هي على طاولة المباحثات التي يجريها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته للولايات المتحدة.

فالمراقبون يرون أن نتنياهو يسعى لتحسين أوراق حكومته في المفاوضات القادمة، كما يسعى أيضاً إلى الضغط على المقاومة الفلسطينية من خلال وضعها تحت ضغط نفسي وإنساني عبر تأجيل المفاوضات والمراوغة.

لكن نتنياهو يواجه الكثير من الضغوط داخل الكيان لتمرير الصفقة في مرحلتها الثانية خاصة من قبل عوائل الأسرى الإسرائيليين حيث كشف الإعلام العبري أن هذه العائلات طلبت السفر على متن طائرة نتنياهو، إلا أن السلطات لم تسمح بذلك.

من جانب آخر فإن زعيم حزب الديمقراطيين في الكيان يائير غولان حذر نتنياهو بالتفكير في إفشال المرحلة الثانية من صفقة التبادل مشيراً إلى أنه وفي حال حاول إفشال هذه الصفقة فإنه سيجدهم بالشوارع ومعهم جمهور غاضب.

وعلى الطرف الآخر فإن اليمين الإسرائيلي المتطرف لم يتوقف عن مطالبة نتنياهو بوقف مفاوضات صفقة التبادل والعودة إلى الحرب حيث قال زعيم حزب 'القوة اليهودية' إيتمار بن غفير إن على نتنياهو أن يعود من واشنطن بتعهد يقضي بمواصلة القتال دون إدخال مساعدات إنسانية لغزة مشيراً إلى أن أهداف الحرب لم تتحقق طالما بقيت حماس.

وفيما يتعلق بملف تهجير أهالي غزة الذي ما زال يلوح به الرئيس الأمريكي ترامب يرى مراقبون أن هذا الملف يعد ورقة ضغط إسرائيلية قد تكون مربكة للإدارة الأميركية، خصوصًا في ظل المواقف الإقليمية الرافضة للتهجير وبالتالي فإن التهجير مسألة يصعب على الإدارة الأمريكية تمريرها من دون تنسيق إقليمي واسع، وهو أمر لم يتحقق بشكل كامل حتى الآن.