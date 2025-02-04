اللواء رشيد: الجيش والحرس الثوري سيغيّران الحسابات الخاطئة للعدو

العالم - ايران

وأضاف اللواء "غلام علي رشيد" اليوم الثلاثاء - في اجتماع ضم قادة الجيش الايراني بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية - أنه كما في السابق في مواجهات متعددة أثبت الجيش قوته، بدءا من انتصار الثورة الاسلامية سيما إبان الحرب المفروضة على ايران (1980-19800) ، سيحطم قوة العدو هذه المرة بالدفاع والهجوم.

وبيّن أن العدو الغادر يستهدف عبر تقويض الارادة وعبر مزاعم واهية أن يحقق النصر بدون حرب، وعلينا نحن قوات الجمهورية الاسلامية الايرانية وعبر اظهار الارادة واستخدام القوة، أن نكشف أخطاء حسابات العدو.

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وأضاف: بدورنا وفي ظل استعداد قتالي كامل مستعدون من تغيير حسابات العدو وعبر فرض عليه الكلفة، أن نردعه.

وأعتبر اللواء رشيد أن عزة الجيش الايراني وديناميته تتشكلان في ارادة مواجهة العدو والاستعداد، إذ إن التجارب التاريخية أثبتت أن الجيش والحرس الثوري وعبر استعدادهما العسكري يضمنان الوجود والمكانة والهوية الاستراتيجية لايران.