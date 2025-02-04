تقرير غربي.. اليمنيون أثبتوا كفاءتهم بشكل فعال في مواجهة الغرب

العالم - اليمن

وقالت منصة "ديفينس كونيكت" الأسترالية المختصة بأخبار الدفاع، في تقرير صادر عنها، "لقد أثبتت الحملة غير المتكافئة في مواجهة الغرب، والتي يشنها اليمنيون ضد الشحن التجاري لكيان العدو الصهيوني، أنها كانت ناجحة للغاية في تحريك التجارة البحرية وإبطائها".

وأشار التقرير الأسترالي، إلى أنه ليس من المبالغة أن نقول بإن اليمنيون أثبتوا بلا شك كفاءتهم وقدرتهم على الصمود ونجاحهم في تقييد قوة النظام العالمي الغربي بقيادة الولايات المتحدة.

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وأوضحت منصة "ديفينس كونيكت" أن اليمنيين أثبتوا كفاءتهم بشكل فعال في مواجهة الغرب، بتكلفة ضئيلة مقارنة بتكاليف المواد والأفراد التي حشدتها الولايات المتحدة و بريطانيا ودول عملية "حارس الرخاء".