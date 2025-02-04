مناورات الدفاع الجوي .. تدمير أهداف وهمية عبر منظومة " جوشن" الصاروخية 

العالم - ايران

جاء ذلك في إطار المرحلة الثانية من مناورات اقتدار الدفاع الجوي 1403 للجيش الايراني اليوم الثلاثاء، حيث تضمنت هجوما جويا للعدو الافتراضي على المنطقة العامة للمناورات، وقامت منظومة "جوشن" الصاروخية بتدمير الاهداف المعادية بعد رصدها من قبل المنظومات الرادارية وتحديدها من قبل شبكة الدفاع الجوي الموحدة وارسالها الايعاز للمنظومة جوشن.

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وتستخدم منظومة جوشن الصاروخية راداراً قويا ومنفعلا (psssive)، إذ بامكانها تدمير الاهداف بدون ارسال أشعة رادارية وتوجيه الصواريخ نحو الهدف.

استخدام المنظومات الرادا‌رية psssive توجد بجانب مرونة المنظومات الصاروخية، صعوبة كبيرة للعدو بتحديد مكانها.