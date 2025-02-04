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بواسطة بعثته الاممية الدائمة في نيويورك..

شكوى لبنانية ضد 'إسرائيل' لخرقها وقف إطلاق النار والقرار 1701

شكوى لبنانية ضد 'إسرائيل' لخرقها وقف إطلاق النار والقرار 1701
الثلاثاء ٠٤ فبراير ٢٠٢٥ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

قدّمت وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ردًا على خرق "إسرائيل" للقرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية وتجاهلها التام لالتزاماتها ذات الصلة بترتيبات الأمن المعززة تجاه تنفيذ القرار 1701.

العالم - لبنان

وفنّدت الشكوى انتهاكات "إسرائيل" المستمرة لإعلان وقف الأعمال العدائية منذ دخوله حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، ومواصلة اعتداءاتها البرية والجوية وتدميرها المنازل والأحياء السكنية.

إضافة إلى ارتكابها انتهاكات جسيمة تمثّلت في عمليات خطف لمواطنين لبنانيين من بينهم جنود في الجيش اللبناني، والاعتداء على مدنيين عائدين إلى قراهم الحدودية، ما أدى إلى استشهاد نحو 24 مدنيًا وإصابة أكثر من 124.

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كما أشارت الشكوى إلى استهداف كيان "إسرائيل" دوريات للجيش اللبناني ومراسلين صحافيين.

وأكدت الشكوى، رفض لبنان "إزالة كيان "إسرائيل" خمس علامات محددة على خط الانسحاب (الخط الأزرق)، وأي محاولة من قبلها لإعادة وضع هذه العلامات بشكل أحادي".

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ودعا لبنان مجلس الأمن، لا سيما الدول الراعية لترتيبات وقف الأعمال العدائية إلى "اتخاذ موقف حازم وواضح إزاء هذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على إلزام "إسرائيل" احترام التزاماتها".

كما طالب بتعزيز الدعم للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، لضمان حماية السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين اللبنانيين.

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