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الأونروا.. الوضع في مخيّم جنين يتخذ منحى كارثيًّا

الأونروا.. الوضع في مخيّم جنين يتخذ منحى كارثيًّا
الثلاثاء ٠٤ فبراير ٢٠٢٥ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

قالت المتحدثة باسم أونروا، جولييت توما، للصحافيين في جنيف، إن الوضع في مخيم جنين للاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة "يتخذ منحى كارثيا"

العالم _ فلسطين المحتلة

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الثلاثاء، إن مخيم جنين للاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة يأخذ "منحى كارثيا" جراء الدمار الذي لحق بالعديد من المساكن والمباني فيه جراء العملية العسكرية الإسرائيلية.

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وقالت المتحدثة باسم أونروا، جولييت توما، للصحافيين في جنيف، إن الوضع في "المخيم يتخذ منحى كارثيا"، مضيفة أن أجزاء كبيرة منه "دُمرت بالكامل في سلسلة من التفجيرات التي نفذتها القوات الإسرائيلية".

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