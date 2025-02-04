تأجيل سفر دفعة من مرضى وجرحى غزة بسبب مماطلة الاحتلال

العالم _ فلسطين المحتلة

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن قوات الاحتلال عادة ما ترسل الكشف قبل 24 ساعة من موعد السفر، لكن لم يتم إرسال أي كشف حتى صباح اليوم، مما حال دون تسهيل سفر أي مسافر.

وأشار إلى أن عدد المرضى المسموح لهم بالمغادرة قد تم تقليصه إلى أقل من 50 مريضًا، مع السماح بمرافق واحد فقط لكل مريض، حتى لو كان باقي المرافقين أطفالًا.

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يأتي هذا في وقت اتهمت فيه حركة حماس الاحتلال بمواصلة مراوغته في تنفيذ المسار الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى تأخير دخول المتطلبات الإنسانية الأساسية. ودعت حماس الوسطاء، خاصة مصر وقطر، للتدخل لمعالجة الخلل في تطبيق البروتوكول الإنساني