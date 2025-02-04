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تأجيل سفر دفعة من مرضى وجرحى غزة بسبب مماطلة الاحتلال

تأجيل سفر دفعة من مرضى وجرحى غزة بسبب مماطلة الاحتلال
الثلاثاء ٠٤ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

كشف مصدر مسؤول في معبر رفح البري، اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، عن تأجيل سفر دفعة من مرضى قطاع غزة، نتيجة مماطلة جيش الاحتلال الإسرائيلي في إرسال كشف بأسماء المسافرين.

العالم _ فلسطين المحتلة

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن قوات الاحتلال عادة ما ترسل الكشف قبل 24 ساعة من موعد السفر، لكن لم يتم إرسال أي كشف حتى صباح اليوم، مما حال دون تسهيل سفر أي مسافر.

وأشار إلى أن عدد المرضى المسموح لهم بالمغادرة قد تم تقليصه إلى أقل من 50 مريضًا، مع السماح بمرافق واحد فقط لكل مريض، حتى لو كان باقي المرافقين أطفالًا.

شاهد.. كاميرا قناة العالم توثق سفر مرضی غزة عبر معبر رفح

يأتي هذا في وقت اتهمت فيه حركة حماس الاحتلال بمواصلة مراوغته في تنفيذ المسار الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى تأخير دخول المتطلبات الإنسانية الأساسية. ودعت حماس الوسطاء، خاصة مصر وقطر، للتدخل لمعالجة الخلل في تطبيق البروتوكول الإنساني

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