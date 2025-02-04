بالفيديو: الجيش اللبناني يعيد انتشاره في الطيبة بعد انسحاب الاحتلال

العالم - خاص العالم

ضمن مسار تنفيذ الخطط المرسومة ،انتشر الجيش اللبناني في بلدة الطيبة جنوب لبنان، حيث أنهى انتشاره وصولا إلى الطريق المؤدي إلى رب ثلاثين، وسط استمرار الاعتداءات الاسرائيلية في المنطقة.

الجيش اللبناني قال في بيان ان عناصره استكملت انتشارها في جنوب الليطاني ووسعته في القطاع الشرقي،بينما قامت وحدات اخرى بقطع الطريق الرئيسية التي تربط بين كفرحمام وراشيا الفخار منعا لتقدم قوة اسرائيلية تضم 6 آليات.

وتعد الطيبة من البلدات التي تعرضت لتدمير إسرائيلي ممنهج، وسجلت أكبر نسبة تدمير بعد وقف إطلاق النار أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وتوغلت قوة اسرائيلية تضم عددا من الدبابات من جبل سدانة وكفرشوبا باتجاه أطراف بلدة كفرحمام، رغم انتشار الجيش اللبناني في البلدتين الأسبوع الماضي. كما رصدت تحركات لآليات الاحتلال في بلدة عديسة، تزامنا مع إحراق منازل على طريق مركبا.

قوات الاحتلال الاسرائيلية اضرمت النيران في عدد من المنازل بين الطيبة ورب ثلاثين، كما فجرت معملا لمعالجة مياه الصرف الصحي في سهل مرجعيون باتجاه كفركلا على الحدود.

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وفي سياق متصل، نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي غارات وهمية فوق منطقتي النبطية وإقليم التفاح، بينما أطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية قنبلتين صوتيتين في أجواء بلدة الجبين. كما واصلت قوات الاحتلال تجريف الأراضي الزراعية وإحراق المنازل في بلدة حولا من الجهة الشرقية.



وازاء الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة ،رفع لبنان شكوى جديدة إلى مجلس الأمن ضد الكيان الإسرائيلي على خلفية الخروقات المتكررة للقرار الدولي 1701.

وأدرجت الخارجية اللبنانية سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف العدوان منذ دخوله حيز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مشيرة الى أن جيش الاحتلال استمر باعتداءاته البرية والجوية على لبنان، وتدميره الممنهج للمنازل والأحياء السكنية، الى جانب خطف مواطنين لبنانيين، واستهداف المدنيين العائدين إلى قراهم الحدودية.

ودعا لبنان مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الانتهاكات، وممارسة ضغوط على تل ابيب للإلتزام بالاتفاق.