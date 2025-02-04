مكتب الإعلام الحكومي يستنكر عدم تزويد مستشفيات غزة بالوقود

العالم _ فلسطين المحتلة

وفي بيان صحفي، أعرب المكتب عن استيائه من قيام بعض الهيئات التابعة للأمم المتحدة بتكديس آلاف اللترات من الوقود في مخازنها، في وقت تعاني فيه المستشفيات والمؤسسات الإنسانية من نقص حاد.

وأكد المكتب أن الوضع في قطاع غزة، خاصة في محافظة الشمال، يهدد حياة المرضى والمصابين، مشددًا على أن هذا السلوك يتناقض مع الواجب الإنساني والأخلاقي.

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وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر العديد من المستشفيات خلال العدوان، مما زاد من تدهور أوضاع الجرحى والمرضى. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن تلبية الاحتياجات الهائلة واستعادة النظام الصحي في غزة تمثل تحديًا كبيرًا، حيث يتطلب الأمر استثمارات بالمليارات ودعمًا ثابتًا من المانحين والمجتمع الدولي.

قدّر خبراء صحيون أن إعادة بناء النظام الصحي في غزة قد تستغرق نحو 12 عامًا.